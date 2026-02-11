Деметриус Джонсон назвал легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился мнением о перспективах Армана Царукяна в возможном поединке с Илией Топурией.

«После тренировок с Арманом я считаю, что у него есть атлетизм, набор навыков и менталитет бойца, способного победить Топурию. На мой взгляд, у Царукяна лучшие шансы в лёгком дивизионе на победу в бою с Илией.

Что касается титульного шанса, то, честно говоря, Арман должен был драться с Джастином Гэтжи за временный пояс, но выбрали не его. Гэджи победил, и по всем законам временный чемпион должен следующим драться с Илией. Этот бой обязан состояться, а уже после этого Царукян должен встретиться с победителем пары Гэтжи — Топурия.

У нас была отличная тренировка с Арманом, мы пахали около двух часов. Он потрясающий спарринг-партнёр: несмотря на то что он крупнее меня, он не наваливался всем весом и не использовал всю свою мощь, при этом он отлично умеет подстраиваться по ходу дела», — сказал Джонсон на своём канале в YouTube.

