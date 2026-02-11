Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деметриус Джонсон назвал легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию

Деметриус Джонсон назвал легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился мнением о перспективах Армана Царукяна в возможном поединке с Илией Топурией.

«После тренировок с Арманом я считаю, что у него есть атлетизм, набор навыков и менталитет бойца, способного победить Топурию. На мой взгляд, у Царукяна лучшие шансы в лёгком дивизионе на победу в бою с Илией.

Что касается титульного шанса, то, честно говоря, Арман должен был драться с Джастином Гэтжи за временный пояс, но выбрали не его. Гэджи победил, и по всем законам временный чемпион должен следующим драться с Илией. Этот бой обязан состояться, а уже после этого Царукян должен встретиться с победителем пары Гэтжи — Топурия.

У нас была отличная тренировка с Арманом, мы пахали около двух часов. Он потрясающий спарринг-партнёр: несмотря на то что он крупнее меня, он не наваливался всем весом и не использовал всю свою мощь, при этом он отлично умеет подстраиваться по ходу дела», — сказал Джонсон на своём канале в YouTube.

Материалы по теме
Деметриус Джонсон оценил шансы Армана Царукяна стать чемпионом UFC

Царукян во время катания на снегоходе съел чёрную икру:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android