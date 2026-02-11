Царукян показал, как попробовал 15 десертов за раз. Деметриус Джонсон отреагировал

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян в разговоре с бывшим чемпионом лиги в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном признался, что за один раз съел 15 различных десертов.
Царукян: Вчера я съел около 15 десертов.
Джонсон: 15 десертов? Что ты любишь больше всего?
Царукян: На самом деле я не большой фанат сладкого.
Джонсон: Но ты съел 15… У меня бы разболелся живот.
Царукян: Да, я попробовал их. Очень вкусно.
Джонсон: И через сколько после этого ты пошёл спать?
Царукян: Это было во время ланча.
Джонсон: А, окей, тогда это звучит логичнее. Ты ел десерты на обед? Обычно их едят позже…
Царукян: Обычно вместо десерта я использую мёд — добавляю его в кофе, капучино или флэт уайт. Вчерашнее было разовой акцией, такое случается раз в три месяца.
