Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье — о Джоне Джонсе: у него больше ничего не осталось

Кормье — о Джоне Джонсе: у него больше ничего не осталось
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье предположил, что бывший двойной чемпион UFC Джон Джонс намеренно продемонстрировал проблемы со здоровьем, чтобы обозначить завершение карьеры.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Джонс показывает деформацию пальцев рук и сообщает об артрите (см. 2:42-2:55). По мнению Кормье, запись не могла быть случайной.

«Сейчас очень легко понять, ведётся ли запись на Meta-очках (компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией, запрещена на территории Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»). Как он мог этого не заметить? Я думаю, Джон Джонс знал, что делает. Я считаю, он хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. Именно это видео заставило меня поверить в то, что у Джонса больше ничего не осталось. Я верю, что Джон Джонс действительно травмирован», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.

Материалы по теме
Джон Джонс признался, что с большой вероятностью действительно завершит карьеру в ММА
Джон Джонс заявил, что готов подраться в Белом доме, несмотря на артрит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android