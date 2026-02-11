Кормье — о Джоне Джонсе: у него больше ничего не осталось

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье предположил, что бывший двойной чемпион UFC Джон Джонс намеренно продемонстрировал проблемы со здоровьем, чтобы обозначить завершение карьеры.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Джонс показывает деформацию пальцев рук и сообщает об артрите (см. 2:42-2:55). По мнению Кормье, запись не могла быть случайной.

«Сейчас очень легко понять, ведётся ли запись на Meta-очках (компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией, запрещена на территории Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»). Как он мог этого не заметить? Я думаю, Джон Джонс знал, что делает. Я считаю, он хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. Именно это видео заставило меня поверить в то, что у Джонса больше ничего не осталось. Я верю, что Джон Джонс действительно травмирован», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.