Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев подарил президенту Сербии перчатки с боя, в котором стал двойным чемпионом UFC

Махачев подарил президенту Сербии перчатки с боя, в котором стал двойным чемпионом UFC
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках официального визита в Белград. В ходе встречи российский боец подарил Вучичу перчатки, в которых он завоевал титул чемпиона промоушена в полусреднем весе.

«Было исключительным удовольствием и честью принимать Ислама — выдающегося атлета, чемпиона мира и, безусловно, самого популярного и сильного человека, которого я когда-либо встречал. Перчатки, которые он мне подарил, с его последнего боя, когда он стал двойным чемпионом и величайшим бойцом всех времён.

Мы говорили о важности спорта как фундамента здорового общества и о роли, которую топ-атлеты играют в мотивации молодых людей развивать дисциплину, ответственность и упорство. Сербия продолжает поддерживать спорт и юные таланты, потому что спорт продвигает истинные ценности, взаимоуважение и объединяет людей по всему миру», — приводит слова Вучича аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Вучич пожелал Махачеву продолжать побеждать и достигать самых больших целей как в октагоне, так и в жизни.

Материалы по теме
Ислам Махачев прилетел в Сербию с официальным визитом по вопросам развития ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android