Махачев подарил президенту Сербии перчатки с боя, в котором стал двойным чемпионом UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках официального визита в Белград. В ходе встречи российский боец подарил Вучичу перчатки, в которых он завоевал титул чемпиона промоушена в полусреднем весе.

«Было исключительным удовольствием и честью принимать Ислама — выдающегося атлета, чемпиона мира и, безусловно, самого популярного и сильного человека, которого я когда-либо встречал. Перчатки, которые он мне подарил, с его последнего боя, когда он стал двойным чемпионом и величайшим бойцом всех времён.

Мы говорили о важности спорта как фундамента здорового общества и о роли, которую топ-атлеты играют в мотивации молодых людей развивать дисциплину, ответственность и упорство. Сербия продолжает поддерживать спорт и юные таланты, потому что спорт продвигает истинные ценности, взаимоуважение и объединяет людей по всему миру», — приводит слова Вучича аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Вучич пожелал Махачеву продолжать побеждать и достигать самых больших целей как в октагоне, так и в жизни.