Видео: Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Армении

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился с подписчиками свежим видео. Спортсмен показал, как встретился в Армении с американским блогером и боксёром Джейком Полом.
Боец UFC Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Армении:
«Исследуем Ереван в хорошей атмосфере», — подписал видео Царукян.
Царукян в последнем поединке победил новозеландца Дэна Хукера, а Пол уступил британцу Энтони Джошуа.
Ранее российско-армянский боец рассказал о своём питании в период между боями и объяснил, какую кухню предпочитает вне тренировочного режима.