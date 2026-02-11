Скидки
Уайт — о карде турнира в Белом доме: каждый топ-боец публично заявил о своём желании

Уайт — о карде турнира в Белом доме: каждый топ-боец публично заявил о своём желании
Президент UFC Дана Уайт высказался о грядущем летом 2026 года турнире промоушена на территории Белого дома в США.

«Мы собираемся решить всё на этой неделе. Это событие — единственное в своём роде. То, что больше никогда не повторится. Практически каждый топ-боец публично заявил: «Я хочу участвовать в этом карде». У нас есть видеовизуализация того, как это будет выглядеть.

Уверен, многие из тех, кто освещает спорт или просто болеет, никогда раньше не были в Белом доме. Когда мы берёмся за дело, я люблю выдавать результат. И выдавать по-крупному. Это будет нечто особенное», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Первый блин не комом. Как прошёл дебютный турнир боксёрской лиги Даны Уайта
Первый блин не комом. Как прошёл дебютный турнир боксёрской лиги Даны Уайта
