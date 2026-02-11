«На два-три года в Дагестан — и забыть». Пилот во время полёта повторил мем для Махачева

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал в социальных сетях забавный видеоролик с пилотом самолёта во время своего полёта в Сербию.

«Брат, на два-три года в Дагестан — и забыть», — сказал Махачев. Концовку фразы пилот повторил и рассмеялся.

Мем появился после того, как российский боец дал совет члену Зала славы UFC, а также бывшему чемпиону UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американцу Даниэлю Кормье, заявив, если он хочет научить своего сына борьбе, то должен отправить на пару лет в Дагестан.

В последнем поединке Ислам одолел австралийца Джека Делла Маддалену, выиграв чемпионство в полусреднем весе.