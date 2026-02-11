Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор назвал дату поединка бывшего чемпиона WWE в лиге кулачных боёв BKFC

Макгрегор назвал дату поединка бывшего чемпиона WWE в лиге кулачных боёв BKFC
Комментарии

31-летний нидерландский рестлер и представитель смешанных единоборств Гзим Сельмани совершит свой дебют лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) 14 марта 2026 года.

Сельмани проведёт поединок в тяжёлой весовой категории и возглавит кард. Соперником Гзима станет другой дебютант промоушена — Дэниел Кёртин.

О подписании Сельмани и о дебюте в лиге официально объявил совладелец BKFC и легенда UFC Конор Макгрегор. На видео, опубликованном в соцсетях, ирландец представил нового тяжеловеса нецензурно-восторженной фразой, назвав его монстром, созданным для разрушения, и подчеркнув знаковость перехода из WWE в BKFC.

В WWE Гзим выступал под именем Резар и был частью команды «Авторы Боли», в составе которой становился командным чемпионом промоушена.

Сельмани начал свой путь в единоборствах с дзюдо в четыре года, в 12 перешёл в кикбоксинг, а в 15 — в ММА. В послужном списке в качестве профессионала — четыре победы и два поражения в ММА, включая выступление в Bellator, а также впечатляющая серия из восьми выигранных подряд боёв на турнире по кикбоксингу за один вечер.

Материалы по теме
Возраст не преграда. 47-летний Орловский стал чемпионом лиги BKFC
Возраст не преграда. 47-летний Орловский стал чемпионом лиги BKFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android