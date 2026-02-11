«Пойду в клуб». Царукян подарил Джейку Полу шкуру настоящего медведя

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян подарил 29-летнему американскому блогеру и профессиональном боксёру Джейку Полу шкуру медведя.

«Это настоящий русский медведь», — сказал Царукян. «Пойду в клуб», — ответил Пол.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. Российский атлет в последнем поединке в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship (UFC) победил новозеландца Дэна Хукера.

Американский атлет Джейк Пол встречался с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и проиграл нокаутом в шестом раунде.