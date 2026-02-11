«Лучший из всех». Даниэль Кормье расплакался, пока рассказывал о роли отчима в жизни

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказался о влиянии отчима на свою жизнь.

«Думаю о своём отчиме, Перси Бенуа, который воспитал меня. Он был со мной с трёх лет. Помню, как лежал в кровати и плакал, а он вошёл в комнату. Сел на край кровати, положил на меня руку — я был расстроен, у меня дико болела голова. И он пытался меня успокоить.

Думаю, я тогда не понимал, какой силы стоило ему — видеть женщину, с которой он был, проходящей через всё это из-за мужчины, который ушёл, но был её мужем, отцом её детей, — войти в ту комнату и утешать чужого ребёнка. Этот мужик просто лучший. Лучший из всех, кого я знаю.

Фото: Скриншот из видео

Я люблю своего отчима. Он был величайшим человеком. Всё, что он делал, сотворило меня тем отцом, какой я есть сегодня. Поэтому для меня мои дети — всё. В мире нет ничего важнее. Всё, что я делаю, — всё ради них. Чтобы им жилось лучше. Потому что он делал то же самое для нас. Он себя не жалел, работал на износ, лишь бы проложить нам лучший путь», — сказал Кормье на YouTube-канале UFC.