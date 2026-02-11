Аспиналл показал, как выглядели его глаза на первый день после несостоявшегося боя с Ганом

32-летний английский боец смешанных единоборств и чемпион тяжёлой весовой категории UFC Том Аспиналл выложил в социальных сетях фотографию своих глаз на следующий день после несостоявшегося поединка с французским атлетом Сирилем Ганом.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Поединок между британским и французским бойцами состоялся в мейн-ивенте турнира UFC 321 в ночь на 26 октября в Абу-Даби. Сражение было остановлено в первом раунде после того, как Сириль Ган совершил тычок в глаза Тома Аспиналла, который не смог продолжить поединок. Бой был признан несостоявшимся.

Во вторник, 10 февраля, стало известно, что Том перенёс операцию на глаза.