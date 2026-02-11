Скидки
«В дивизионе много претендентов». Махачев — о следующем шаге в UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев во время беседы с сербскими журналистами высказался по поводу своего следующего шага в карьере.

— Недавно ты вписал своё имя в историю, завоевав титул. Какой следующий шаг? Есть ли конкретное имя, с которым ты хотел бы встретиться в UFC?
— Сейчас в моём дивизионе много претендентов, которые заслуживают титульного боя. UFC должна дать мне новую цель, вот и всё. Я просто жду, — приводит слова Махачева издание Telegraf.

В последнем поединке Ислам одолел австралийца Джека Делла Маддалену, выиграв чемпионство в полусреднем весе.

Махачев подарил президенту Сербии перчатки с боя, в котором стал двойным чемпионом UFC
