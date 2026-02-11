Царукян собирается снять ролик с Джейком Полом, который «разорвёт интернет»

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян разместил новый пост в своём телеграм-канале, в котором предложил подписчикам помочь ему придумать идею для совместного ролика с американским блогером и боксёром Джейком Полом и блогером из России Михаилом Литвиным.

«Друзья, нужен ваш мозговой штурм. Как вы знаете, мы в Армении вместе с Джейком Полом и Михаилом Литвиным. Весело проводим время и хотим снять ролик, который реально разорвёт интернет. Пишите в комменты свои идеи, что нам снять. Самую мощную идею, возможно, реально реализуем», — написал Царукян.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. Российский атлет в последнем поединке в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship (UFC) победил новозеландца Дэна Хукера.