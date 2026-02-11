Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян собирается снять ролик с Джейком Полом, который «разорвёт интернет»

Царукян собирается снять ролик с Джейком Полом, который «разорвёт интернет»
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян разместил новый пост в своём телеграм-канале, в котором предложил подписчикам помочь ему придумать идею для совместного ролика с американским блогером и боксёром Джейком Полом и блогером из России Михаилом Литвиным.

«Друзья, нужен ваш мозговой штурм. Как вы знаете, мы в Армении вместе с Джейком Полом и Михаилом Литвиным. Весело проводим время и хотим снять ролик, который реально разорвёт интернет. Пишите в комменты свои идеи, что нам снять. Самую мощную идею, возможно, реально реализуем», — написал Царукян.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. Российский атлет в последнем поединке в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship (UFC) победил новозеландца Дэна Хукера.

Материалы по теме
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android