«Я готов». Ислам Махачев — о поединке с Илиёй Топурией

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос, готов ли он провести поединок с чемпионом промоушена в лёгком весе испано-грузинским атлетом Илиёй Топурией.

— Ходит много разговоров о потенциальном бое между тобой и Илией Топурией. Как ты смотришь на эту ситуацию?

— Мне нравится эта идея. Если UFC этого хочет, а я знаю, что многие фанаты ММА хотят этот бой, готов, — приводит слова Махачева издание Telegraf.

Следующим оппонентом Топурии должен стать американец Джастин Гэтжи, который завоевал временное чемпионство в лёгком весе, одолев Пэдди Пимблетта единогласным судейским решением.