Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я готов». Ислам Махачев — о поединке с Илиёй Топурией

«Я готов». Ислам Махачев — о поединке с Илиёй Топурией
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос, готов ли он провести поединок с чемпионом промоушена в лёгком весе испано-грузинским атлетом Илиёй Топурией.

— Ходит много разговоров о потенциальном бое между тобой и Илией Топурией. Как ты смотришь на эту ситуацию?
— Мне нравится эта идея. Если UFC этого хочет, а я знаю, что многие фанаты ММА хотят этот бой, готов, — приводит слова Махачева издание Telegraf.

Следующим оппонентом Топурии должен стать американец Джастин Гэтжи, который завоевал временное чемпионство в лёгком весе, одолев Пэдди Пимблетта единогласным судейским решением.

Материалы по теме
«В дивизионе много претендентов». Махачев — о следующем шаге в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android