«Зачем тебе это?» Махачев раскритиковал французского журналиста за длинные волосы

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев раскритиковал журналиста Яссина Зауини RMC за причёску.

— Говоришь, я должен обстричь их? — спросил Зауини.

— Да, брат, — ответил Махачев.

— Только если я приеду в Дагестан, может быть тогда…

— Зачем ты это делаешь? Для чего?

— Я не знаю.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.