Жаилтон Алмейда был уволен из UFC после двух кряду поражений от россиян — Виана

34-летний бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда, выступающий в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях, был уволен из промоушена Ultimate Fighting Championsip (UFC), о чём сообщил журналист Лаэрте Виана.

«Мне только что подтвердили информацию: UFC принял это решение днём. Жаилтон Алмейда покидает организацию, имея восемь побед в 11 боях», — написал Виана в социальной сети X.

В данный момент у бразильца два подряд поражения от россиян. В октябре 2025 года Алмейда проиграл Александру Волкову раздельным решением судей, а 7 февраля уступил Ризвану Куниеву единогласным решением. После последнего поединка менеджер Алмейды сообщил о том, что боец возвращается в полутяжёлый вес.