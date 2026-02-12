Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У меня незаконченные дела». Нейт Диаз намекнул на возвращение в UFC ради пояса BMF

«У меня незаконченные дела». Нейт Диаз намекнул на возвращение в UFC ради пояса BMF
Комментарии

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз заявил о желании вернуться в октагон и побороться за пояс BMF.

Диаз, который в 2019 году бросил вызов Хорхе Масвидалю и стал участником первого в истории боя за «титул самого крутого ублюдка», считает, что именно он создал этот пояс. В UFC 244 их поединок был остановлен врачами из-за рассечения, и Диаз так и не получил чемпионский пояс.

«Давайте не будем делать вид, будто я не создал целый дивизион, принося пользу всем этим парням, которые строят из себя королей. Я дал им шанс и организовал лучшие бои. У меня есть незавершённые дела, и я планирую пойти и забрать своё, и как можно быстрее. Я первый, кто создал дивизион, и притом самый крутой. Добро пожаловать, ублюдки. Скоро увидимся. Я иду», — написал Диаз в своём аккаунте в социальной сети Х.

Сейчас читают:
Экс-звезда UFC подерётся в России на голых кулаках. Это ошибка для Ромеро
Экс-звезда UFC подерётся в России на голых кулаках. Это ошибка для Ромеро
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android