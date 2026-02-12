«У меня незаконченные дела». Нейт Диаз намекнул на возвращение в UFC ради пояса BMF

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз заявил о желании вернуться в октагон и побороться за пояс BMF.

Диаз, который в 2019 году бросил вызов Хорхе Масвидалю и стал участником первого в истории боя за «титул самого крутого ублюдка», считает, что именно он создал этот пояс. В UFC 244 их поединок был остановлен врачами из-за рассечения, и Диаз так и не получил чемпионский пояс.

«Давайте не будем делать вид, будто я не создал целый дивизион, принося пользу всем этим парням, которые строят из себя королей. Я дал им шанс и организовал лучшие бои. У меня есть незавершённые дела, и я планирую пойти и забрать своё, и как можно быстрее. Я первый, кто создал дивизион, и притом самый крутой. Добро пожаловать, ублюдки. Скоро увидимся. Я иду», — написал Диаз в своём аккаунте в социальной сети Х.