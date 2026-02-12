«Почти как у нас дома». Ислам Махачев — о Сербии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился впечатлениями о Сербии в рамках официального визита в Белград по вопросам развития смешанных единоборств в стране.

— Как тебе Сербия? Пробовал сербскую еду?

— Да, мы были в нескольких ресторанах. Мы остановились в очень красивом районе у воды. Хорошо, почти как у нас дома, — приводит слова Махачева сербское издание Telegraf.

В рамках двухдневного визита Махачев обсудит планы по развитию и продвижению бокса и смешанных единоборств в Сербии, а также возможные совместные проекты с местными организациями. Также Ислам уже встретился с президентом Сербии.