Видео: Хамзат Чимаев провёл спарринг с Халилом Раунтри

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев провёл спарринг с 35-летним американским атлетом и представителем полутяжёлого дивизиона Халилом Раунтри.

Чимаев 17 августа 2025 года сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их бой прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

В своём последнем поединке Раунтри встречался с чешским бойцом и бывшим обладателем титула UFC в категории до 93 кг Иржи Прохазкой. Их сражение прошло в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 5 октября 2025 года и было признано лучшим поединком в том месяце. Бой закончился в третьем раунде после того, как Иржи нокаутировал Халила.