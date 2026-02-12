Волкановски — о первом бое с Махачевым: один из главных моментов в моей карьере

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал свой первый поединок с чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Исламом Махачевым одним из важнейших в карьере.

«Мы все знаем, насколько хорош Ислам. Посмотрите, что он делает до сих пор. На тот момент его послужной список был ещё не такой внушительный, как сейчас, но все понимали, насколько он силён. И я поднимаюсь против парня с таким стилем — все думали, что у меня нет шансов.

То, что я сделал в том бою, как я выступил, и многие до сих пор считают, что я победил… Я оставался первым номером вне зависимости от весовой категории, это было безумие. Мы побили рекорды в Австралии — по посещаемости, сборам, PPV. Это был масштабный бой, он оправдал весь хайп. Даже несмотря на поражение, я считаю это, вероятно, одним из главных моментов в моей карьере», — сказал Волкановски в видео для своего YouTube-канала.