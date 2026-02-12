«Пусть подерётся со мной». Шакур Стивенсон бросил вызов Топурии

Американский боксёр Шакур Стивенсон предложил обладателю титула UFC в лёгком весе Илие Топурии провести бой по правилам бокса во время стрима с блогером Адином Россом.

Стивенсон и его соотечественник Теренс Кроуфорд обсуждали превосходство бокса над ММА. Когда Росс назвал имя Топурии как потенциального бойца, способного конкурировать в боксе, Стивенсон ответил без колебаний.

«Пусть подерётся со мной», — заявил боксёр.

На предупреждение ведущего о том, что Топурия является «сумасшедшим боксёром», Стивенсон ответил: «Мне всё равно. Скажи ему, пусть выходит со мной».

В своём профессиональном рекорде Шакур имеет 24 победы, из которых 11 были одержаны досрочно.