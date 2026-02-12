Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пусть подерётся со мной». Шакур Стивенсон бросил вызов Топурии

«Пусть подерётся со мной». Шакур Стивенсон бросил вызов Топурии
Комментарии

Американский боксёр Шакур Стивенсон предложил обладателю титула UFC в лёгком весе Илие Топурии провести бой по правилам бокса во время стрима с блогером Адином Россом.

Стивенсон и его соотечественник Теренс Кроуфорд обсуждали превосходство бокса над ММА. Когда Росс назвал имя Топурии как потенциального бойца, способного конкурировать в боксе, Стивенсон ответил без колебаний.

«Пусть подерётся со мной», — заявил боксёр.

На предупреждение ведущего о том, что Топурия является «сумасшедшим боксёром», Стивенсон ответил: «Мне всё равно. Скажи ему, пусть выходит со мной».

В своём профессиональном рекорде Шакур имеет 24 победы, из которых 11 были одержаны досрочно.

Сейчас читают:
«Уехал на велосипеде». Стивенсон переиграл Лопеса, не позволив себя бить
«Уехал на велосипеде». Стивенсон переиграл Лопеса, не позволив себя бить
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android