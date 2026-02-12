Скидки
«Никогда раньше такого не видел». Махачев — о ЧЕ по ММА в Сербии

«Никогда раньше такого не видел». Махачев — о ЧЕ по ММА в Сербии
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своём впечатлении от чемпионата Европы по ММА, который проходит в Сербии.

— Как ты себя чувствуешь и как тебе Сербия?
— Очень хорошо. Ваш президент пригласил и принял нас. Нас встретили очень радушно, и мне доставляет удовольствие находиться здесь. И сейчас отличное событие — чемпионат Европы. Я увидел молодое поколение, и это напомнило мне, сколько раз я сам соревновался в любительских категориях. Это большой шаг для нового поколения.

— Что бы ты хотел сказать своим болельщикам из Сербии и других стран мира?
— Я знаю, что у меня много фанатов в Сербии. ММА популярен в Сербии. Я просто хочу сказать спасибо всем людям, которые поддерживают меня по всему миру и особенно в Сербии.

— Как тебе организация здесь?
— Хорошая. Как я уже сказал, четыре клетки в одной арене — я никогда раньше такого не видел. Это очень хорошая возможность для детей, — приводит слова Махачева Telegraf.

