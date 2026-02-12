Скидки
Шара Буллет назвал самого переоценённого бойца UFC, по его мнению

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, раскритиковал путь чемпиона лёгкого дивизиона Илии Топурии к титулу, назвав его переоценённым бойцом.

«Он сам по себе не плохой боец, хороший. Но если посмотреть, как он шёл к поясу — там были четыре или пять поединков с непонятными бойцами. А когда он с реально серьёзными соперниками дрался, то они все уже сбитые были. Чарльз Оливейра — сбитый, мне кажется. Макс Холлоуэй — сильный соперник, но у него тоже чердак уже не тот. Он напропускал за карьеру и чуть поднаелся боями. И Волкановски тоже был не на том уровне, что раньше», — сказал Шара в интервью с Магомедом Исмаиловым.

