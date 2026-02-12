Скидки
Волкановски рассказал, как решение побриться налысо привлекло к нему новых фанатов

Волкановски рассказал, как решение побриться налысо привлекло к нему новых фанатов
37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о трилогии с Максом Холлоуэем.

«Второй бой, вся эта шумиха вокруг него, люди, которые не унимались, — даже когда я победил его в первый раз, сам факт, что его так обожают, а я просто тот парень, который испортил праздник всем фанатам Макса. И когда я вышел и забрал эту победу, меня возненавидели — к такому я не был готов и не было привычки.

Но затем, мне кажется, что лысый Волк вышел с совершенно новым настроем, и именно с ним Максу пришлось столкнуться в третьем бою. Это был поединок, в котором мне удалось окончательно развести нас по разные стороны и показать людям, что я — тот самый парень. И внезапно меня приняли, и я начал получать много любви», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Волкановски — о первом бое с Махачевым: один из главных моментов в моей карьере
