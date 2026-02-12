Хоакин Бакли: мы больше никогда не увидим Шавката Рахмонова в UFC

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли заявил, что боец из Казахстана Шавкат Рахмонов больше не проведёт ни одного боя в UFC.

Рахмонов (19-0 MMA, 7-0 UFC) ) повторно травмировал колено и перенёс операцию, из-за чего выбыл минимум на девять месяцев. Казахстанец не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда победил Иана Гарри на UFC 310 в декабре 2024 года. Недавно он был исключён из рейтинга полусредневесов.

«Не только выкинули из рейтинга, но потенциально вообще могут избавиться от него, потому что он так долго не дерётся. Скоро будет два года.

Сделаю прогноз прямо сейчас: мы больше никогда не увидим Шавката в UFC. Дело в том, что он не контент-мейкер. Ты должен делать такие вещи, чтобы люди узнавали твоё имя, но каждый раз, когда мы слышим о тебе, это что-то негативное. Дойдёт до того, что фанаты потеряют интерес. Они просто забудут Шавката, обещаю вам. И знаете, что дальше сделает UFC? Отправят его обратно в Казахстан», — приводит слова Бакли издание MMA Junkie.