Кормье объяснил, почему не использовал болевые, способные сломать кость

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказался о болевых приёмах.

«Когда я учил болевые приёмы и тренер сказал мне: «Если он не постучит, ты должен это сделать [сломать]». Я ответил: «Что ж, не учи меня этим приёмам. Я даже знать их не хочу». Потому что я не мог на это пойти. Я никогда не использовал «кимуру», никогда не использовал рычаг локтя, потому что никогда не был готов сломать кому-то кость. Даже сейчас, за комментаторским столом, когда я вижу, что болевой доходит до критической точки, я опускаю голову и говорю Рогану и Анику: «Я отведу взгляд, вы скажете мне, если это случится». Я вообще брезгливый», — сказал Кормье в эфире NFL on NBC.