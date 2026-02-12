Скидки
Алексеева: бой Махачева с Топурией в Белом доме — медийная ракета

Комментарии

Бывший российский боец UFC Ирина Алексеева оценила возможные варианты следующего соперника для чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Думаю, что если будет бой Ислама в Белом доме то, конечно же, всем интересно будет его противостояние с [Илией] Топурией. Бой с Камару [Усманом] после того, как [Хамзат] Чимаев его разнёс, слишком лёгкий для Ислама. С Топурией тоже, думаю, будет несложно, но здесь более интересная медийная ракета между ними, накал в этом бою будет для зрителей побольше», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
