Адесанья провёл спарринг с Хукером перед боем с Пайфером

Адесанья провёл спарринг с Хукером перед боем с Пайфером
36-летний нигерийский боец и бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья провёл спарринг с новозеландским атлетом и представителем лёгкого дивизиона Дэном Хукером.

Бойцы занимались грэпплингом и отработали удушающие приёмы.

Следующий свой поединок нигерийский атлет проведёт в ночь на 29 марта в Сиэтле, штат Вашингтон. Его оппонентом станет американский боец Джо Пайфер, а их бой возглавит кард турнира. В данный момент на счету Адесаньи 24 победы и пять поражений. У Пайфера — 15 побед при трёх поражениях.

Хукер, чей рекорд составляет 24-14, идёт на серии из двух поражений в UFC, сначала проиграв Арману Царукяну, а затем Бенуа Сен-Дени.

