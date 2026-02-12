«С величайшим». Жорж Сен-Пьер встретился с Деметриусом Джонсоном

Именитый канадский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Канадец показал снимок с экс-обладателем титула лиги Даны Уайта в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

«Провожу время и тренируюсь с величайшим», — подписал фото Сен-Пьер.

Недавно Джонсон поделился мнением о перспективах российского-армянского бойца Армана Царукяна в возможном поединке с чемпионом UFC в лёгком дивизионе Илией Топурией.

