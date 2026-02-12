«Тот бой я выиграл. Но кое-что проиграл навсегда». Джефф Монсон вспомнил один поединок

Ветеран смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон поделился воспоминаниями об одном поединке, который, по его словам, стал для него переломным моментом в карьере. Несмотря на победу, именно тогда Джефф впервые остро почувствовал, что пик формы остался позади.

«Есть моменты, которые не забываются. Не те, где ты поднимаешь руку в победе. А те, где внутри себя ты вдруг понимаешь: всё. Пик позади. У меня была серия травм. Одна, вторая, третья. Тело ещё справлялось, но уже не прощало. Я не придавал значения — спортсмены привыкают к боли.

А потом был бой в Англии. Обычный бой. Я вышел, сделал свою работу, выиграл. Но в середине поединка меня накрыло. Я смотрел на соперника и вдруг осознал: «Ты старый, Джефф». Не быстрый. Не тот, что раньше. Я дождался финального гонга, подняли руку. Всё как обычно. Но внутри было тихо. Потому что в голове уже прозвучало другое: «Чемпионом мира ты больше не станешь».

Не драма. Не трагедия. Просто факт. И, знаете, это не сломало меня. Это сделало честнее. Спорт учит побеждать. Но настоящее, взрослое — он учит принимать. Своё время. Свои пределы. Себя. Тот бой я выиграл. Но кое-что проиграл навсегда. И это нормально», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

Тактаров высказался о главной опасности Монсона: