Чемпион мира по боксу Суров выступит за «Динамо» в матчевой встрече со сборной мира

23 февраля на «ВТБ Арене» в Москве состоится международная матчевая встреча по боксу между сборной «Динамо» и сборной мира. Соревнования пройдут в пяти весовых категориях, а бои будут состоять из трёх раундов по три минуты.

За «Динамо» на февральском шоу выступит чемпион мира 2025 года, двукратный чемпион России в тяжёлом весе 21-летний Давид Суров (1-0, КО 1). В конце января на турнире IBA.PRO 14 спортсмен успешно дебютировал на профессиональном ринге, в первом раунде нокаутировав доминиканца Луиса Альфредо Алькантару Герреро. Противостоять Сурову будет опытный спортсмен Крис Томпсон (16-6-1, КО 9) из ЮАР, который в октябре на турнире IBA.PRO 11 в Маниле единогласным решением судей победил россиянина Георгия Юновидова и стал обладателем пояса IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе.

Также «Динамо» в февральской матчевой встрече представят чемпион Европы — 2024, финалист Европейских игр — 2019 и чемпионата Европы — 2017, участник Олимпийских игр — 2020, пятикратный чемпион России Габил Мамедов, двукратный чемпион России и четвертьфиналист чемпионата мира — 2023 Игорь Свиридченков, чемпион России — 2024 Егор Шапочанский, а также финалист чемпионатов России, победитель Кубка России — 2025 Рамазан Дадаев.

