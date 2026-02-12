Боец UFC Шара Буллет высказался о претензиях со стороны борцов

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о критике со стороны представителей борцовской школы.

«Борцы хотят меня хейтить. Иногда мне хочется три-четыре месяца потренироваться, выйти на схватку по вольной и кого-нибудь побороть. Мне кажется, что это возможно. Они думают, что надо 12-15 лет борьбой заниматься, чтобы что-то в борьбе. Мне кажется, что это не так», — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

В общей сложности на счету Шарабутдина в смешанных единоборствах в данный момент 17 поединков, в которых он одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

Материалы по теме Шара Буллет назвал самого переоценённого бойца UFC, по его мнению

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: