Вальтер Уокер устроил потасовку на битве взглядов с безногим соперником

14-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер провёл битву взглядов с американским спортсменом Зайоном Кларком, страдающим от врождённого заболевания (синдром каудальной регрессии). В ходе битвы взглядов спортсмены устроили потасовку.

Напомним, спортсмены проведут поединок 13 февраля по правилам грэпплинга в рамках турнира Karate Combat.

В качестве профессионального бойца смешных единоборств Вальтер Уокер дебютировал в октябре 2020 года. В его рекорде 15 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Уроженец штата Огайо является обладателем нескольких рекордов Гиннесса: в беге на руках на 20 метров, по прыжкам на коробку (84 см) при помощи рук, а также по «ромбовидным» отжиманиям. Спортсмен также увлекается скейтбордом, борьбой и скалолазанием. Помимо этого, американец пробует себя и в игре на барабанах.