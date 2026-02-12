Скидки
Вальтер Уокер устроил потасовку на битве взглядов с безногим соперником

Комментарии

14-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер провёл битву взглядов с американским спортсменом Зайоном Кларком, страдающим от врождённого заболевания (синдром каудальной регрессии). В ходе битвы взглядов спортсмены устроили потасовку.

Напомним, спортсмены проведут поединок 13 февраля по правилам грэпплинга в рамках турнира Karate Combat.

В качестве профессионального бойца смешных единоборств Вальтер Уокер дебютировал в октябре 2020 года. В его рекорде 15 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Уроженец штата Огайо является обладателем нескольких рекордов Гиннесса: в беге на руках на 20 метров, по прыжкам на коробку (84 см) при помощи рук, а также по «ромбовидным» отжиманиям. Спортсмен также увлекается скейтбордом, борьбой и скалолазанием. Помимо этого, американец пробует себя и в игре на барабанах.

«Русский» бразилец из UFC проведёт уникальную схватку. У его соперника нет ног
«Русский» бразилец из UFC проведёт уникальную схватку. У его соперника нет ног
