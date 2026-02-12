Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет назвал принципиального соперника в UFC

Шара Буллет назвал принципиального соперника в UFC
Комментарии

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, назвал соперника, поединок с которым он считает принципиальным.

– С кем бой принципиальный? Не из-за рейтинга, а из-за характера.
– Думаю, бой с Майклом Пейджем. Хочу реванш.

– Считаешь ли ты Пейджа неудобным для себя?
– Он неудобный соперник. Спарринг-партнёра подобрать сложно.

– Бой за пояс или реванш с Пейджем?
– Бой за пояс.

– Насколько скоро получится сделать реванш?
– Думаю, это возможно в течение полугода. Думаю, мне нужно одержать зрелищную победу и сделать так, чтобы Дана Уайт мне не смог отказать, – сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

Шара Буллет и Майкл Пейдж встречались в феврале 2025 года на UFC Fight Night 250. Пейдж одержал победу единогласным решением судей.

Материалы по теме
Боец UFC Шара Буллет высказался о претензиях со стороны борцов

Шара Буллет показал, как готовится к возвращению в октагон:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android