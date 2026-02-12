Шара Буллет назвал принципиального соперника в UFC

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, назвал соперника, поединок с которым он считает принципиальным.
– С кем бой принципиальный? Не из-за рейтинга, а из-за характера.
– Думаю, бой с Майклом Пейджем. Хочу реванш.
– Считаешь ли ты Пейджа неудобным для себя?
– Он неудобный соперник. Спарринг-партнёра подобрать сложно.
– Бой за пояс или реванш с Пейджем?
– Бой за пояс.
– Насколько скоро получится сделать реванш?
– Думаю, это возможно в течение полугода. Думаю, мне нужно одержать зрелищную победу и сделать так, чтобы Дана Уайт мне не смог отказать, – сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.
Шара Буллет и Майкл Пейдж встречались в феврале 2025 года на UFC Fight Night 250. Пейдж одержал победу единогласным решением судей.
