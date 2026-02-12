Боец UFC Шара Буллет назвал топ-5 футболистов в истории

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, назвал пять лучших футболистов в истории.

«Это чисто моё мнение. Из нападающих это Криштиану Роналду. Номер один. Второй – Оливер Кан. Для меня всегда был любимый вратарь. Потом – Роналдиньо. Четыре – Роберто Карлос. И Франческо Тотти», — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

В общей сложности на счету Шарабутдина в смешанных единоборствах в данный момент 17 поединков, в которых он одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

Ранее спортсмен назвал принципиального соперника в UFC.

Материалы по теме Шара Буллет назвал принципиального соперника в UFC

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: