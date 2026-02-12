Шара Буллет назвал топ-5 бойцов ММА в истории

Россиянин Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, во время выступления в подкасте с соотечественником Магомедом Исмаиловым высказался о пяти лучших бойцах в истории смешанных единоборств (ММА).

«Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс, Дэн Хендерсон и Маурисиу Руа», — сказал Шара Буллет.

Шарабутдин в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 17 поединках, в которых добыл 16 побед (12 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее Шара Буллет поделился мнением о критике со стороны представителей борцовской школы.

