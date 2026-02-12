Скидки
Фото: экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра показал актуальную физическую форму

Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Бразильский боец продемонстрировал актуальную физическую форму.

«Физическая подготовка», — подписал фото Оливейра.

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

В последнем поединке Оливейра встречался с представителем Польши Матеушем Гамротом. Бой проходил в октябре прошлого года. Бразилец победил во втором раунде удушающим приёмом. В общей сложности на счету Чарльза в смешанных единоборствах 36 побед, 10 из которых были добыты нокаутом, и 11 поражений.

