Дю Плесси раскрыл план на возможный реванш с Чимаевым

Бывший чемпион UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о желании провести реванш с нынешним чемпионом промоушена Хамзатом Чимаевым.

«Я держу курс на бой с Хамзатом. Я не ожидаю от него никаких сюрпризов, он всегда дерётся одним способом. Если он изменит своей любимой стратегии во втором нашем бою, то сразу пожалеет об этом. В титульном бою он сделал именно то, что должен был.

Не стоит осуждать его или хейтить за это. Моя ответственность — исправить свои ошибки, выйти и остановить его. Я должен лишить его возможности повторить первый бой. Мне нужно заставить его драться по моим правилам», — приводит слова дю Плесси MMAJunkie.