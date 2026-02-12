Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси раскрыл план на возможный реванш с Чимаевым

Дю Плесси раскрыл план на возможный реванш с Чимаевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о желании провести реванш с нынешним чемпионом промоушена Хамзатом Чимаевым.

«Я держу курс на бой с Хамзатом. Я не ожидаю от него никаких сюрпризов, он всегда дерётся одним способом. Если он изменит своей любимой стратегии во втором нашем бою, то сразу пожалеет об этом. В титульном бою он сделал именно то, что должен был.

Не стоит осуждать его или хейтить за это. Моя ответственность — исправить свои ошибки, выйти и остановить его. Я должен лишить его возможности повторить первый бой. Мне нужно заставить его драться по моим правилам», — приводит слова дю Плесси MMAJunkie.

Материалы по теме
Видео: Хамзат Чимаев провёл тренировку с Халилом Раунтри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android