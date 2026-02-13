Шара Буллет назвал топ-5 российских бойцов ММА в истории

Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, в подкасте с Магомедом Исмаиловым поделился мнением о пяти лучших российских бойцах смешанных единоборств (ММА) в истории.

– Назови топ-5 лучших российских бойцов.

– Фёдов Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов. Себя нельзя называть?

– Можешь.

– Шарабутдин. Потом Магомед Исмаилов.

– Четыре. Кто пятый?

– Сейчас кого-то забуду.

– Пятым Ислама Махачева можно назвать.

– Давай Ислам Махачев… Но надо же моих любимых назвать. Тайсумов мне нравится.

Ранее Шарабутдин назвал соперника, поединок с которым он считает принципиальным.

