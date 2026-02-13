Шара Буллет назвал топ-5 российских бойцов ММА в истории

Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, в подкасте с Магомедом Исмаиловым поделился мнением о пяти лучших российских бойцах смешанных единоборств (ММА) в истории.
– Назови топ-5 лучших российских бойцов.
– Фёдов Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов. Себя нельзя называть?
– Можешь.
– Шарабутдин. Потом Магомед Исмаилов.
– Четыре. Кто пятый?
– Сейчас кого-то забуду.
– Пятым Ислама Махачева можно назвать.
– Давай Ислам Махачев… Но надо же моих любимых назвать. Тайсумов мне нравится.
Ранее Шарабутдин назвал соперника, поединок с которым он считает принципиальным.
Шара Буллет показал, как готовится к возвращению в октагон: