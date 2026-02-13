Тренер Топурии: надеюсь, бой Илии и Махачева состоится

Хави Климент, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Исламом Махачевым.

«Мы хотим бой против Махачева. Это бой между двумя легендами, именно к этому мы стремимся — продолжать побеждать легенд. Илия планирует стать величайшим бойцом в истории. Надеюсь, этот поединок всё-таки состоится», – приводит слова Климента в своих социальных сетях журналист Альваро Колменеро.

Последний поединок Топурия проводил год назад. В январе 2025-го Илия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его нокаутом в первом раунде. В общей сложности на его счету 17 побед в 17 боях.

Следующим оппонентом Топурии должен стать американец Джастин Гэтжи, который завоевал временное чемпионство в лёгком весе, одолев Пэдди Пимблетта единогласным судейским решением.