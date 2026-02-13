Шон Стрикленд обозначил претензию к чемпиону UFC Хамзату Чимаеву

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд раскритиковал действующего обладателя титула Хамзата Чимаева за неактивность в октагоне.

«То, что UFC сделал с Чимаевым… Это как-то странно. Вы притащили парня, который дерётся раз в год. Он как чёртова Мадонна. Этому парню вообще не нужно драться, Чимаев же лучший друг полевого командира. Он будет просто сидеть и ждать, пока его не заставят выйти. Но, если смотреть на средний дивизион чисто с финансовой точки зрения, понимаешь, что сейчас выгоднее не драться за пояс, чем драться за него.

Предположим, Чимаев должен сразиться с Нассурдином через шесть месяцев. Допустим, Хамзат снова потянет свой чёртов мизинец, как он это обычно делает. В итоге он выбывает ещё на год. И вот тебя нет уже два года — я в такой ситуации даже о поясе не думаю. Я заработаю значительно больше, просто выходя на бои.

Тебе говорят: «Эй, хочешь подождать полтора года и не драться за титул или будешь продолжать выступать, биться с крутыми парнями, возможно, разок проиграешь?» Да я лучше буду драться с крутыми парнями, пусть даже проиграю, но получу в три раза больше денег», — сказал Стрикленд на канале ESPN MMA в YouTube.

