Шон Стрикленд: я единственный, кто может побить Хамзата Чимаева

34-летний американский боец и бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула и непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это был бы большой бой. Думаю, я, наверное, единственный, кто может побить Чимаева. Честно считаю, что Флаффи — более сильный борец, чем Чимаев. На протяжении пяти раундов Флаффи более сильный борец, чем Чимаев. Странно, что UFC сделал с Чимаевым. Вы привели парня, который дерётся раз в год, ему вообще не нужно драться. Он лучший друг полевого командира», — сказал Стрикленд на канале ESPN MMA в YouTube.

Дю Плесси раскрыл план на возможный реванш с Чимаевым
