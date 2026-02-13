Видео: Макс Холлоуэй показал скоростную работу на руках перед боем с Оливейрой

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Макс Холлоуэй продолжает подготовку к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. На одной из тренировок спортсмен продемонстрировал скоростную работу руками.

Напомним, поединок между Холлоуэем и Оливейрой состоится на турнире UFC 326 в ночь с 7 на 8 марта мск. Спортивное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (США). В общей сложности на счету Макса в смешанных единоборствах 35 боёв, в которых он одержал 27 побед и потерпел восемь поражений. На счету Оливейры 36 побед при 11 поражениях.