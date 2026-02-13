Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Макс Холлоуэй показал скоростную работу на руках перед боем с Оливейрой

Видео: Макс Холлоуэй показал скоростную работу на руках перед боем с Оливейрой
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Макс Холлоуэй продолжает подготовку к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. На одной из тренировок спортсмен продемонстрировал скоростную работу руками.

Макс Холлоуэй показал скоростную работу на руках перед боем с Чарльзом Оливейрой:

Напомним, поединок между Холлоуэем и Оливейрой состоится на турнире UFC 326 в ночь с 7 на 8 марта мск. Спортивное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (США). В общей сложности на счету Макса в смешанных единоборствах 35 боёв, в которых он одержал 27 побед и потерпел восемь поражений. На счету Оливейры 36 побед при 11 поражениях.

Материалы по теме
Фото: экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра показал актуальную физическую форму
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android