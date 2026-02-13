Стрикленд — о реванше с дю Плесси: стоило отказаться от того боя

34-летний американский боец и бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд высказался по поводу своего поединка с южноафриканским атлетом Дрикусом дю Плесси, который состоялся на турнире UFC 312 в феврале 2025 года за титул, которым владел Дрикус.

«Я сам себе хозяин. UFC не контролирует никого из нас, но, наверное, мне стоило отказаться от того боя. Я был не в лучшей форме. Но тебя вызывают в кабинет к большому боссу и говорят: «Если ты не согласишься, согласится кто-то другой, а тебя отодвинут на второй план». И просто говоришь «да» в надежде, что всё сложится удачно», — сказал Стрикленд на канале ESPN MMA в YouTube.