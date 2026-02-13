Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Шара Буллет ответил, кто круче — Месси или Криштиану Роналду

Боец UFC Шара Буллет ответил, кто круче — Месси или Криштиану Роналду
Комментарии

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, признался, что в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду отдаёт предпочтение португальцу, поскольку наблюдал за его карьерой с самого начала.

– А кто круче: Месси или Криштиану Роналду?
– Для меня Криштиану, потому что я за его карьерой изначально следил, как только он появился на радарах. А Месси… Как-то не особо я успел за его карьерой проследить и как-то насладиться его путём, — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Шара Буллет назвал топ-5 футболистов в истории.

Материалы по теме
Боец UFC Шара Буллет назвал топ-5 футболистов в истории

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android