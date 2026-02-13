Скидки
Брат Камару Усмана был уволен из UFC после провала допинг-теста

Брат Камару Усмана был уволен из UFC после провала допинг-теста
36-летний нигерийский боец Мохаммед Усман, являющийся младшим братом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, был уволен из промоушена Даны Уайта.

Мохаммед, бывший победитель Ultimate Fighter, в промоушене обладал четырьмя победами и двумя поражениями за свою карьеру в промоушене. Но в январе появилась новость, что Усман был отстранён на 30 месяцев после положительного результата теста на тестостерон и запрещённый пептид BPC-157 в соответствии с антидопинговой политикой UFC.

В последнем поединке он должен был встретиться с Вальтером Уокером, но из-за положительной допинг-пробы их сражение было отменено.

