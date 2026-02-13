Скидки
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров

Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о любимых боксёрах.

– Самым любимым был Рой Джонс.

– Как отнёсся к его первому поражению?
– Когда он проиграл первый раз, я, конечно, не ожидал. Мой брат мне говорил, что он в любой момент может соперника вырубить, но этого не делает.

– То есть Рой Джонс был твой номер один в боксе?
– Да. И Шугар Рэй Леонард. Но его я уже в позднем возрасте, в студенческое время, начал смотреть. А Роя Джонса ещё в молодости наблюдал, — сказал Шара Буллет в подкасте с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Шара Буллет ответил, кто круче — Месси или Криштиану Роналду.

