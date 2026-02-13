Скидки
Чемпион UFC Джошуа Ван может провести бой в апреле, назван соперник — инсайдер

Чемпион UFC Джошуа Ван может провести бой в апреле, назван соперник — инсайдер
Титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем титула Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой может пополнить кард турнира UFC 327, который запланирован на 11 апреля. На данный момент оба бойца дали своё устное согласие на проведение боя и место его проведения. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Кевин К.

Ван к настоящему моменту в общей сложности принял участие в 18 поединках, в которых одержал 16 побед (восемь – нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Таиры в смешанных единоборствах 18 побед (шесть – нокаутом) при одном поражении.

Взлёт Вана, возвращение Яна, доминация Белаза. Прорывы 2025 года в ММА
Взлёт Вана, возвращение Яна, доминация Белаза. Прорывы 2025 года в ММА

