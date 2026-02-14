«В ринге будет экстрим». Павел Силягин — про чемпионский бой с Иглесиасом

Российский боксёр Павел Силягин поделился мнением о предстоящем поединке с представителем Кубы Ослейсом Иглесиасом. Спортсмены сразятся за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе. Бой пройдёт 9 апреля в Монреале (Канада).

«Конечно, успел посмотреть даже не один его поединок, пересматривал какие-то определённые моменты. Мне кажется, с ним точно будет интересно боксировать, не будет скучно, однообразно. Можно сказать, что в ринге будет какой-то экстрим. От этого ожидание поединка становится ещё более волнительным», — сказал Силягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Огромные гонорары в боксе: