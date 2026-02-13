Скидки
Назван стадион, на котором пройдёт поединок Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри и российский боксёр супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов проведут свой поединок на стадионе команды английской Премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур».

Фото: Ring

Сражение на стадионе лондонского клуба состоится 11 апреля.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

В двух последних поединках Фьюри встречался с Александром Усиком, дважды проиграв судейским решением.

